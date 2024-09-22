«Атланта Юнайтед» отреагировала на гол с пенальти Миранчука

Пресс-служба американской «Атланты Юнайтед» отреагировала на гол с пенальти российского полузащитника Алексея Миранчука. Хавбек реализовал 11-метровый в поединке регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Спокойный, хладнокровный Миранчук», - говорится в публикации клуба.

Напомним, что поединок между «Атлантой Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллз» завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Миранчук перешел в американский клуб из итальянской «Аталанты» в летнее трансферное окно. Алексей подписал трехлетнее трудовое соглашение. На его счету уже два гола за команду.