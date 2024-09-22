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США. МЛС

Гол Миранчука не принёс «Атланте Юнайтед» победу

22 Сентября 2024 • 07:22 Комментировать
Нью-Йорк Ред Буллз
2:2
Атланта Юнайтед

Минувшей ночью состоялся поединок регулярного чемпионата МЛС между «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Атлантой Юнайтед», за которую выступает российский хавбек Алексей Миранчук.

Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Миранчук отметился голом с пенальти под занавес первого тайма. Алексей забил во втором матче подряд.

Напомним, что российский полузащитник перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты» в летнее трансферное окно.

Протокол игры  
Нью-Йорк Ред Буллз2:2Атланта Юнайтед
(1:0) Ванзейр Данте31'  
  45'Миранчук Алексей (1:1)
  90'Москера Эдвин (1:2)
(2:2) Маноэль Элиас90'  
Карлос Мигел Коронел   72' Нилис Дилан   87' Рейес АндресЭйле НоаТолкин ДжонГьенгор Деннис   64' (Донкор Рональд (   64' ) Карбальо Фелипе   45'   64' (Холл Джулиан (   64' ) Эдельман ДаниэльХарпер Кэмерон   76' (Маноэль Элиас (   76' ) Ванзейр Данте   76' (Нгома Серж (   76' ) Морган Льюис
Запасные: Софо МохаммедСтрауд ПитерО'Коннор ЭйданМира РайанБёрк Кори
Гузан БрэдГрегерсен СтианУильямс ДэррикКобб Ноа   46' (Бреннан Люк (   46' ) Леннон БруксАмадор ПедруСлиш БартошМиранчук АлексейФорчун АджаниЛобжанидзе Саба   68'   90' (Москера Эдвин (   90' ) Тьяре Джамал   71' (Риос Даниэль (   71' )
Запасные: Вулфф ТайлерЭдвардс МэтьюМуюмба ТристанКоэн ДжошАбрам ЛуисМаккарти Дэкс
Сегодня. Стадион "Ред Булл Арена " .
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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Миранчук Атланта Юнайтед

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