Гол Миранчука не принёс «Атланте Юнайтед» победу

Минувшей ночью состоялся поединок регулярного чемпионата МЛС между «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Атлантой Юнайтед», за которую выступает российский хавбек Алексей Миранчук.
Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Миранчук отметился голом с пенальти под занавес первого тайма. Алексей забил во втором матче подряд.
Напомним, что российский полузащитник перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты» в летнее трансферное окно.
Протокол игры
|(1:0) Ванзейр Данте31'
|45'Миранчук Алексей (1:1)
|90'Москера Эдвин (1:2)
|(2:2) Маноэль Элиас90'
Карлос Мигел Коронел 72' •Нилис Дилан 87' •Рейес Андрес•Эйле Ноа•Толкин Джон•Гьенгор Деннис 64' (Донкор Рональд ( 64' ) •Карбальо Фелипе 45' 64' (Холл Джулиан ( 64' ) •Эдельман Даниэль•Харпер Кэмерон 76' (Маноэль Элиас ( 76' ) •Ванзейр Данте 76' (Нгома Серж ( 76' ) •Морган Льюис
Гузан Брэд•Грегерсен Стиан•Уильямс Дэррик•Кобб Ноа 46' (Бреннан Люк ( 46' ) •Леннон Брукс•Амадор Педру•Слиш Бартош•Миранчук Алексей•Форчун Аджани•Лобжанидзе Саба 68' 90' (Москера Эдвин ( 90' ) •Тьяре Джамал 71' (Риос Даниэль ( 71' )
Сегодня. Стадион "Ред Булл Арена " .
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