Гол Миранчука не принёс «Атланте Юнайтед» победу

Минувшей ночью состоялся поединок регулярного чемпионата МЛС между «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Атлантой Юнайтед», за которую выступает российский хавбек Алексей Миранчук.

Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Миранчук отметился голом с пенальти под занавес первого тайма. Алексей забил во втором матче подряд.

Напомним, что российский полузащитник перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты» в летнее трансферное окно.