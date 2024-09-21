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США. МЛС

Месси придумал голевой пас из ничего, но «Интер Майами» упустил победу в Нью-Йорке на 95-й минуте

21 Сентября 2024 • 23:07 Комментировать
Нью-Йорк Сити
1:1
Интер Майами
окончен

Спустя полгода «Интер Майами» сыграл не глубоко ночью, а рано вечером по московскому времени. 23 марта играл он в МЛС в 21 час – и вот теперь, 21 сентября.

Протокол игры  
Нью-Йорк Сити1:1Интер Майами
  75'Кампана Леонардо (0:1)
(1:1) Сэндс Джеймс90'  
Фриз МэттГрей Тэйвон 81' (Бакрар Монсеф ( 81') Мартинс Тьяго IIТанасиевич Страхиня  27'О'Тул Кевин 88' (Фернандес Джулиан ( 88') Сэндс ДжеймсПаркс Китон  80' 81' (Иленчич Митя ( 81') Вольф Ханнес 88' (Макфарлейн Кристиан ( 88') Моралес Максимильяно  86'Родригес Сантьяго  72'Мартинес Алонсо 81' (Перея Андрес ( 81')
Запасные: Охеда АгустинБарраса ЛуисХаак ДжастинМиятович Йован
Коллендер ДрейкФрэй Ян  35'Авилес Томас  64'Аллен Ноа  65' 90' (Кривцов Сергей ( 90') Грессель Юлиан 81' (Кремаски Бенха ( 81') Редондо ФедерикоБрайт ЯнникАльба Жорди  63'Месси ЛионельСуарес Луис  68'Тейлор Роберт 72' (Кампана Леонардо ( 72')
Запасные: Сэйлор РайанУстари ОскарРуис ДавидНегри ФранкоВейгандт МарселоСандерленд Лоусон
21 сентября. Стадион "Янки".
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Месси наконец восстановился от травмы, но в предыдущем матче вышел на замену, провёл его не полностью. То была у «цапель» встреча с «Атлантой Юнайтед», за которую выступает Миранчук. Именно Алексей сравнял счёт в концовке до итогового состояния 2:2 в концовке, а Месси тогда ничего не забил.

Это в прошлом году «Интер Майами» не попал в плей-офф МЛС, но сейчас команда Херардо Мартино лидирует в Восточной конференции со значительным от второго места. «Нью-Йорк Сити» располагался в таблице ниже и отставал от «интеристов» на 23 очка. Играли под солнцем накануне дня осеннего равноденствия, начали матч в 14 часов по местному времени.

Футбол сразу пошёл достаточно вязкий. Опасностями команды обменялись лишь со штрафных ударов. У Месси закрутка со стандарта была эффектная, мяч метил в правый угол, стадион ахнул – но мимо створа. Ответом хозяев стал шах от Сантьяго Родригеса – и мяч ударился об штангу, прежде чем срикошетить не в створ от Коллендера.

Месси не давали пространства, нью-йоркцы заставляли его чересчур идти в смещения, сковывали по рукам и ногам. Но была возможность у Лионеля плодотворно навесить справа с углового. Луис Суарес там подталкивал чужого вратаря Мэтта Фриза, и тот выпустил мяч из рук, но к моменту у ворот «Сити» это всё же не привело.

Начало второго тайма обернулось двумя шансами у хозяев. Оба раза били они рядом с правой штангой. Китон Паркс ударял из пределов штрафной площади, Алонсо Мартинес – с большего расстояния. «Интеристы» в своих атаках сталкивались с жёстким сопротивлением «парней в голубом», не дававшим свободного продыху ни Месси, ни Суаресу, ни Альбе.

Всё это усугублялось ещё недостаточным уровнем их взаимодействия. К примеру, открылся Месси под ответный пас Суареса, а закидушка у Луиса выдалась не в ту зону. Но всё равно нашли майамцы путь в чужие ворота, переломив негативную тенденцию. Месси обыгрался с Альбой, вышел слева на пространство и прострелил на Кампану, ну а тот уже порешал как надо (0:1).

Дальше четверть часа «цапли» по вязкой игре оберегали минимальное преимущество в счёте. Повезло гостям, что Родригес не попал в их ворота из хорошей позиции с передачи Бакрара. Но не повезло «Интер Майами», что угловой «Сити» на 90+5-й минуте принёс гол в ворота Коллендера. Подача слева со стандарта пошла на ближнюю штангу. Шестой номер выиграл верх у шестого (Сэндс у Авилеса) и переправил мяч в сетку.

1:1 – «Нью-Йорк Сити» оказался вознаграждён за то, что до конца играл. Ну а «Интер Майами» не выстоял, не додержал победу. Следующий матч команда Херардо Мартино проведёт в более привычные 2:30 по Москве – 29 сентября встретится с клубом «Шарлотт».

Кирилл Иванцов

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Нью-Йорк Сити Интер Майами

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