Бекхэм: «До сих пор не могу поверить, что у нас есть Месси»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм в восторге от пребывания в команде Лионеля Месси.

Американский клуб переманил в свои ряды аргентинскую суперзвезду летом прошлого года. В настоящий момент «цапли» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, а 37-летний форвард регулярно отмечается результативными действиями.

«Возможность говорить о том, что у нас в лиге выступает величайший футболист всех времён, – это что-то вроде мечты. Я посещаю тренировки каждый день, и всякий раз я чувствую, будто мне это снится. Мне до сих пор трудно поверить, что у нас есть Лео», – приводит Inter Miami News Hub слова Бекхэма.