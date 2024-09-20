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США. МЛС

Лопырёва оценила первый гол Миранчука в МЛС

20 Сентября 2024 • 16:57 Комментировать

На днях Алексей Миранчук впервые забил за «Атланта Юнайтед». Российский атакующий полузащитник поразил ворота «Интер Майами» - Миранчуку удался красивый удар в верхний угол со средней дистанции. Комментарий по поводу гола россиянина в МЛС дала известная модель Виктория Лопырёва.

«Гол просто фантастика! Прекрасный старт, желаю удачи Алексею в МЛС», - цитирует Лопырёву «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч МЛС между «Атланта Юнайтед» и «Интер Майами» завершился вничью со счётом 2:2.

Добавим, что Алексей Миранчук в летнее трансферное окно перешёл в «Атланта Юнайтед» из «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Миранчук Виктория Лопырёва Атланта Юнайтед ещё теги
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