Алексей Миранчук сообщил о повышении зарплаты

В летнее трансферное окно российский полузащитник Алексей Миранчук сменил команду, перебравшись из «Аталанты» (Серия А) в «Атланта Юнайтед» (МЛС). По словам футболиста, по итогам трансфера его заработная плата повысилась.

«В МЛС платят больше? Конечно, больше. А здесь же вся информация открытая. Можете сами проверить», - цитирует Миранчука Sport24.

В продолжении комментария Миранчук подтвердил, что его оклад в Италии был более низким.

Напомним, что на днях Алексей Миранчук забил дебютный гол в МЛС, поразив ворота «Интер Майами», за который выступает звёздный форвард Лионель Месси.