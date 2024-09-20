Алексей Миранчук: «Все равно уехал бы из РПЛ, неважно куда»

Осенью 2020 года Алексей Миранчук перебрался из «Локомотива» в «Аталанту». У футболиста спросили, какое решение он принял бы, если бы можно было отмотать время назад на четыре года.

«Уехал бы. Неважно куда», - цитирует Миранчука Sport24.

Миранчук отметил, что не призывает всех игроков уезжать из РПЛ, в том числе учитывая повысившиеся возможности развития для молодых игроков. Но если футболист поставил себе цель поиграть в другой лиге, то он должен стремиться к этой цели, считает Миранчук.

Напомним, что летом Алексей Миранчук перешёл из «Аталанты» в «Атланта Юнайтед». Теперь россиянин играет в МЛС.