Алексей Миранчук ответил, будет ли играть за сборную России

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос, планирует ли он приезжать в сборную России.

«Почему нет? Ребята из команды ездили на Евро, потом на матчи Лиги наций. Так что нет никаких причин не ехать», - цитирует Миранчука Sport24.

По словам Миранчука, он верит в то, что в своей карьере ещё выступит за сборную России на крупном международном турнире вроде Евро или чемпионата мира.

В настоящий момент Миранчук выступает в МЛС, и ради сборной России футболисту придётся преодолевать большие расстояния. При этом национальная команда сейчас проводит лишь товарищеские матчи, зачастую далеко не с самыми статусными соперниками.