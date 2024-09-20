Алексей Миранчук выбрал между Роналду и Месси

Хавбек американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук сделал выбор между аргентинским нападающим Лионелем Месси и португальским центрфорвардом Криштиану Роналду.
«Если честно, не люблю делать такие сравнения, потому что очень уважаю обоих этих великих игроков. Но лично мне больше импонирует Месси», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что на днях «Атланта Юнайтед» встречалась с «Интер Майами», за который играет Месси. Поединок завершился боевой ничьей со счетом 2:2. Миранчук отметился одним забитым мячом.
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