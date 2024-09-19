Не из-за Миранчука: В «Атланта Юнайтед» объяснили решение отказаться от флагов стран в графике

«Атланта Юнайтед» перестала размещать флаги стран рядом с футболистами на графике со стартовым составом. Появлялась информация, что клуб МЛС пошёл на такой шаг после обращения Алексея Миранчука и его представителей. Дело в том, что «Атланта Юнайтед» несколько раз не размещала флаг России около фамилии Миранчука, в отличие от других игроков. В клубе эту информацию не подтвердили.

«Атланта» опубликовала пост со стартовым составом без национальности футболистов по просьбе юристов Миранчука? Нет, это не так. Клуб решил изменить графический дизайн», - ответ пресс-службы «Атланта Юнайтед» приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в матче против «Интер Майами» Алексей Миранчук впервые забил гол в МЛС.

«Миранчук затмил Месси» - сайт МЛС