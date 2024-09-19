Пименов: «Атланта» взяла Миранчука на роль лидера

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался о перспективах хавбека Алексея Миранчука в американском клубе «Атланта Юнайтед».

«Миранчук должен стать лидером «Атланты», как Месси в «Интер Майами». Алексея взяли на эту роль. Теперь будем ждать от него классной игры и как можно больше голов», — приводит слова Пименова портал «РБ Спорт».

Сегодня, 19 сентября, «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Интер Майами» со счетом 2:2. Миранчук отметился дебютным голом в данной игре, не позволив своей команде проиграть. Для 28-летнего полузащитника это первый забитый мяч за четыре встречи в МЛС.