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США. МЛС

«Миранчук затмил Месси» - сайт МЛС

19 Сентября 2024 • 18:09 Комментировать

В ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени, в МЛС играли «Атланта Юнайтед» и «Интер Майами». Игра завершилась со счётом 2:2. На 84-й минуте количество двоек на табло уравнял Алексей Миранчук – российскому полузащитнику удался классный удар в верхний угол со средней дистанции.

«Алексей Миранчук из «Атланты» затмил Лионеля Месси спасительным голом», - материал с таким заголовком можно увидеть на официальном сайте МЛС.

Напомним, что Алексей Миранчук перебрался в «Атланта Юнайтед» из «Аталанты» минувшим летом. Гол в ворота «Интер Майами» стал для россиянина первым в МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Интер Майами ещё теги
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