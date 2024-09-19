«Миранчук затмил Месси» - сайт МЛС

В ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени, в МЛС играли «Атланта Юнайтед» и «Интер Майами». Игра завершилась со счётом 2:2. На 84-й минуте количество двоек на табло уравнял Алексей Миранчук – российскому полузащитнику удался классный удар в верхний угол со средней дистанции.

«Алексей Миранчук из «Атланты» затмил Лионеля Месси спасительным голом», - материал с таким заголовком можно увидеть на официальном сайте МЛС.

Напомним, что Алексей Миранчук перебрался в «Атланта Юнайтед» из «Аталанты» минувшим летом. Гол в ворота «Интер Майами» стал для россиянина первым в МЛС.