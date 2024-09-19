Миранчук решил вопрос с отсутствием флага России в графике «Атланта Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» ранее представляла в графике состав команды, указывая около каждого футболиста флаг его родной страны. При этом около фамилии Алексея Миранчука флаг России отсутствовал, что провоцировало лишние разговоры.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Миранчук и его юристы обратились к «Атланта Юнайтед» и попросили решить вопрос, ведь отсутствие флага около одного игрока казалось дискриминаций по национальному признаку. В итоге клуб стал представлять состав без флагов.

Отмечается, что отсутствие флага России около фамилии Миранчука было инициативой не руководителей «Атланта Юнайтед», а персонала низшего звена.