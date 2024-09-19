Самедов: «Миранчук забил шикарный гол»

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов высказался о голе российского хавбека «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в матче с «Интер Майами».

Встреча между командами завершилась ничейным результатом со счетом 2:2.

«Миранчук забил шикарный гол. Надеюсь, в дальнейшем он будет действовать также. Видел реакцию трибун на его гол... Дай бог, чтобы все получалось и дальше», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

Эксперт признался, что не знает, получится ли у Миранчука стать звездой в МЛС, но это точно знаковый трансфер для американской лиги.

В составе «Атланты Юнайтед» 28-летний Миранчук принял участие в четырех играх, в которых отметился одним забитым голом.