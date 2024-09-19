Газзаев рассказал, чем Миранчук похож на Месси

Известный тренер Валерий Газзаев оценил атакующего полузащитника Алексея Миранчука. Накануне россиянин забил гол в матче МЛС против «Интер Майами» (2:2). Миранчуку удался красивый удар в верхний угол со средней дистанции.

«У Миранчука такая же левая нога, как у Месси. Блестящее исполнение! Алексей прошёл серьёзные чемпионаты, завоёвывал трофеи. Своим дебютным голом за «Атланту» он произвёл фурор», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По словам Газзаева, теперь Миранчуку нужно держать этот уровень, ведь от футболиста и дальше будут ждать таких выступлений.

Напомним, что Алексей Миранчук перебрался в «Атланта Юнайтед» в летнее трансферное окно из итальянской «Аталанты».