Сёмин считает, что Миранчук может встать в один ряд с Месси в МЛС

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о полузащитнике Алексее Миранчуке. Накануне россиянин забил первый гол в МЛС, отметившись красивым ударом в матче «Атланта Юнайтед» против «Интер Майами». Сёмин считает, что Миранчук может стать одним из лучших футболистов в лиге.

«Ему надо достичь лучших кондиций, и тогда он станет одним из ведущих игроков лиги. К нему есть доверие, его брал тренер. Именно такой игрок нужен был «Атланте», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин отметил, что Миранчуку будет легче адаптироваться в МЛС с учётом знания английского языка. Тренер также пожелал своему бывшему подопечному избегать травм.

Напомним, что в «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук перебрался из «Аталанты».