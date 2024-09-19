Булыкин: «Думаю, что даже Месси поаплодировал голу Алексея Миранчука»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о дебютном голе российского полузащитника Алексея Миранчука за американский клуб «Атланта Юнайтед».

Напомним, в минувшем матче МЛС 28-летний хавбек по красивой траектории отправил мяч в ворота «Интер Майами» и помог своей команде добыть ничью (2:2).

Булыкин считает, что такой гол в ворота команды Месси всем запомнится надолго, этот мяч придаст уверенности Миранчуку.

— Думаю, Месси даже поаплодировал такому голу Алексея Миранчука, — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Следующий матч «Атланта Юнайтед» проведет 22 сентября против «Нью-Йорк Ред Буллз».