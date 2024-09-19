Наумов – о голе Алексея Миранчука в США: «Это его коронный номер»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о красивом голе полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в ворота «Интер Майами».

«Это его коронный номер, он часто их забивал и в России, я помню. Обводящим ударом в дальнюю девятку он умеет забивать. Но я очень рад за него, для Миранчука это очень здорово. Тем более, в присутствии таких признанных мастеров, как Месси, он забил такой красавец-гол», - сказал Наумов.

«Атланта Юнайтед» Миранчука встречалась с «Интер Майами», за который играет аргентинец Лионель Месси. Матч завершился вничью со счетом 2:2, российский полузащитник забил один из голов.

Миранчук – с ценным голом, Месси – ни с чем: «Атланта Юнайтед» выдрала ничью у «Интер Майами»