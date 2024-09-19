Смородская: «Надеюсь, Миранчук станет более заметной звездой в Америке, чем Месси»

«Я очень рада за Алексея! Лёша прошёл короткую адаптацию и начал быстро забивать. Желаю ему дальнейших успехов и удачи. Надеюсь, Алексей станет более заметной звездой в Америке, чем Месси», - приводит слова Смородской «Чемпионат».