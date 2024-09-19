Смородская: «Надеюсь, Миранчук станет более заметной звездой в Америке, чем Месси»

Ольга Смородская, экс-президент московского «Локомотива», прокомментировала игру россиянина Алексея Миранчука в матче против «Интер Майами».
«Я очень рада за Алексея! Лёша прошёл короткую адаптацию и начал быстро забивать. Желаю ему дальнейших успехов и удачи. Надеюсь, Алексей станет более заметной звездой в Америке, чем Месси», - приводит слова Смородской «Чемпионат».
Минувшей ночью «Атланта Юнайтед» Миранчука встречалась с «Интер Майами», за который играет аргентинец Лионель Месси. Матч завершился вничью со счетом 2:2, российский полузащитник забил один из голов.
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