Газзаев высоко оценил гол Алексея Миранчука в ворота «Интер Майами»

Бывший российский тренер Валерий Газзаев дал комментарий об игре полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука после дебютного гола в МЛС. Он сказал, что левая нога хавбека не хуже, чем у Месси, и что мировой футбол теряет в условиях изоляции российских клубов и сборной.

«Миранчук не дал Месси победить! Первый гол в Америке – красота из-за штрафной», – заявил «РИА Новости» бывший тренер ЦСКА.

Напомним, что российский футболист сравнял счет в концовке встречи с «Интер Майами», обеспечив турнирное очко для своей команды. Месси в этом матче результативными действиями не отметился, появившись на поле на 61-й минуте. В следующем матче, который состоится в воскресенье, «Атланта» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз» в гостевой игре.