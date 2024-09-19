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США. МЛС

Сёмин оценил гол Миранчука в ворота команды Месси

19 Сентября 2024 • 12:43 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в беседе с представителями СМИ высказался о голе российского полузащитника Алексея Миранчука в матче за «Атланту Юнайтед».

«Миранчук хорошо владеет ударом с уходом в середину с левой. В дальний угол попадает очень часто. Отличиться в таком матче - большое значение! Надо поздравить Алексея! Хороший матч», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Атланта Юнайтед» сыграла против «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

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