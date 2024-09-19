Наумов высказался о голе Миранчука на глазах у Месси

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о выступлении полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в поединке с «Интер Майами». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
«Думаю, у него карьера сложится нормально, очень рад за него. Здорово, что Миранчук забил красивейший гол на глазах не только у Месси и Суареса, а на глазах у всего мира и в присутствии этих мастеров», - передает слова российского футболиста «Чемпионат».
Миранчук перешел в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты» в летнее трансферное окно. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2027 года.
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