Наумов высказался о голе Миранчука на глазах у Месси

«Думаю, у него карьера сложится нормально, очень рад за него. Здорово, что Миранчук забил красивейший гол на глазах не только у Месси и Суареса, а на глазах у всего мира и в присутствии этих мастеров», - передает слова российского футболиста «Чемпионат».