В «Атланте Юнайтед» отреагировали на дебютный гол Миранчука

В матче регулярного сезона МЛС состоялся поединок между «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Один из мячей в составе хозяев забил российский полузащитник Алексей Миранчук.

Пресс-служба американского клуба прокомментировала дебютный гол хавбека за команду.

«Алексей с волшебной левой ногой», - говорится в публикации «Атланты Юнайтед».

Миранчук перешел в американский клуб из итальянской «Аталанты» в летнее трансферное окно. 28-летний полузащитник заключил с «Атлантой Юнайтед» контракт до конца 2027 года. Его переход обошелся клубу МЛС в 12 миллионов евро.