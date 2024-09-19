Месси или Миранчук: Кто был круче в матче МЛС «Атланта Юнайтед» – «Интер Майами»

Завершился матч регулярного сезона МЛС между «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами». Команда Алексея Миранчука встречалась с командой Лионеля Месси. Скучно не было. Весёлая ничья 2:2. В концовке были места ещё для нескольких голов, но не забили их команды. Миранчук отыграл матч от звонка до звонка, а Месси вышел на замену в районе часа игры. «Евро-Футбол.Ру» разбирается, кто же из них сыграл лучше.

Первый тайм Миранчук вряд ли может занести себе в актив. В ряде эпизодов Алексей выглядел пассивно. Если брать пропущенный мяч «Атланты», то Миранчук не попытался вступить в отбор или даже сфолить против Негри, который беспрепятственно делал пас на Руиса. Там вся команды «пятиполосных» застыла и ничего не предпринимала. Хозяева просто наблюдали, как «Интер Майами» открывает счёт.

До этого Миранчук сбрасывал головой мяч с правого угла вратарской после подачи Лобжанидзе, но адресата Риоса опередил защитник гостей. На 33-й минуте Миранчук подобрал мяч после углового, убрал его под левую и нанёс заблокированный удар. Под конец первого тайма Алексей исполнил чёткий пас вперёд к правому углу штрафной на Брукса Леннона, который не смог создать голевой момент.

Во втором тайме при счёте 1:2 Миранчук стал действовать уже поактивнее. Вся команда «Атланты» завелась, и Алексей не стал исключением. Выражалось это в том числе в его фолах в атаке на левом фланге. Один удар с дистанции у Миранчука выдался неточным, зато другим он отлично поразил левую девятку после вброса аута на правом фланге.

Эффектный забитый гол, спасший для хозяев ничью, стал индикатором, который позволяет признать Алексея лучшим игроком матча. Без этого мяча была бы явная недосказанность. А принеси Миранчук победу своей команде, пробей он точнее в добавленное время – тогда уж совсем красавец был бы.

В отношении Месси как раз недосказанность и осталась. Нельзя сказать, что сыграл Лионель плохо, но недоработал восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Да, от него ждут чудес в каждом матче, а тут чудес с его стороны не было. Удачный дриблинг – разовый из двух попыток. Один опасный удар в створ плюс один заблокированный. По сравнению с Миранчуком Месси сыграл хуже. Лео было отведено меньше времени на поле – наверняка это было связано с тем, что в Атланте искусственный газон, на котором есть риск получить травму, которых у Месси в последнее время хватало.

Кирилл Иванцов