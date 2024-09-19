Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Месси или Миранчук: Кто был круче в матче МЛС «Атланта Юнайтед» – «Интер Майами»

19 Сентября 2024 • 05:05 Комментировать
Атланта Юнайтед
2:2
Интер Майами
окончен

Завершился матч регулярного сезона МЛС между «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами». Команда Алексея Миранчука встречалась с командой Лионеля Месси. Скучно не было. Весёлая ничья 2:2. В концовке были места ещё для нескольких голов, но не забили их команды. Миранчук отыграл матч от звонка до звонка, а Месси вышел на замену в районе часа игры. «Евро-Футбол.Ру» разбирается, кто же из них сыграл лучше.

Протокол игры  
Атланта Юнайтед2:2Интер Майами
  29'Руис Давид (0:1)
(1:1) Лобжанидзе Саба56'  
  59'Кампана Леонардо (1:2)
(2:2) Миранчук Алексей84'  
Гузан БрэдЛеннон БруксГрегерсен СтианУильямс ДэррикАмадор ПедруСлиш БартошМаккарти Дэкс  15' 61' (Форчун Аджани ( 61') Муюмба Тристан 61' (Москера Эдвин ( 61') Миранчук АлексейРиос Даниэль 72' (Тьяре Джамал ( 72') Лобжанидзе Саба
Запасные: Вулфф ТайлерЭдвардс МэтьюБреннан ЛюкКоэн ДжошКобб НоаАбрам Луис
Коллендер ДрейкВейгандт Марсело  10'Кривцов Сергей 80' (Суарес Луис ( 80') Фрэй ЯнНегри ФранкоРуис Давид 67' (Альба Жорди ( 67') Брайт ЯнникКремаски БенхаГрессель Юлиан 61' (Месси Лионель ( 61') Кампана Леонардо  78' 80' (Сэйлор Райан ( 80') Тейлор Роберт 68' (Редондо Федерико ( 68')
Запасные: Устари ОскарСандерленд Лоусон
19 сентября. Стадион "Мерседес-Бенц Стэдиум".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

Первый тайм Миранчук вряд ли может занести себе в актив. В ряде эпизодов Алексей выглядел пассивно. Если брать пропущенный мяч «Атланты», то Миранчук не попытался вступить в отбор или даже сфолить против Негри, который беспрепятственно делал пас на Руиса. Там вся команды «пятиполосных» застыла и ничего не предпринимала. Хозяева просто наблюдали, как «Интер Майами» открывает счёт.

До этого Миранчук сбрасывал головой мяч с правого угла вратарской после подачи Лобжанидзе, но адресата Риоса опередил защитник гостей. На 33-й минуте Миранчук подобрал мяч после углового, убрал его под левую и нанёс заблокированный удар. Под конец первого тайма Алексей исполнил чёткий пас вперёд к правому углу штрафной на Брукса Леннона, который не смог создать голевой момент.

Во втором тайме при счёте 1:2 Миранчук стал действовать уже поактивнее. Вся команда «Атланты» завелась, и Алексей не стал исключением. Выражалось это в том числе в его фолах в атаке на левом фланге. Один удар с дистанции у Миранчука выдался неточным, зато другим он отлично поразил левую девятку после вброса аута на правом фланге.

Эффектный забитый гол, спасший для хозяев ничью, стал индикатором, который позволяет признать Алексея лучшим игроком матча. Без этого мяча была бы явная недосказанность. А принеси Миранчук победу своей команде, пробей он точнее в добавленное время – тогда уж совсем красавец был бы.

В отношении Месси как раз недосказанность и осталась. Нельзя сказать, что сыграл Лионель плохо, но недоработал восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Да, от него ждут чудес в каждом матче, а тут чудес с его стороны не было. Удачный дриблинг – разовый из двух попыток. Один опасный удар в створ плюс один заблокированный. По сравнению с Миранчуком Месси сыграл хуже. Лео было отведено меньше времени на поле – наверняка это было связано с тем, что в Атланте искусственный газон, на котором есть риск получить травму, которых у Месси в последнее время хватало.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Интер Майами ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Сентября
05:05
Месси или Миранчук: Кто был круче в матче МЛС «Атланта Юнайтед» – «Интер Майами»
18 Сентября
16:11
Ставка и прогноз на матч Атланта Юнайтед — Интер Майами MLS — 19 сентября 2024
14:31
Тренер «Интер Майами» дал комментарий о состоянии Месси
11:27
Проверенный прогноз и ставка на точный счёт матча Атланта Юнайтед – Интер Майами регулярки МЛС – 19 сентября 2024
17 Сентября
20:40
Ставка и прогноз на матч Атланта Юнайтед — Интер Майами МЛС — 19 сентября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ У Винисиуса возникли проблемы в «Реале» Куртуа раскрыл, кто из игроков «Реала» не был рад его приходу «Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России «Спартак» принял решение по Максименко
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Покер Кейна, три пенальти, 11 (!) голов: «Бавария» деклассировала «Динамо» Загреб в суперсобытийном матче Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году
Спортивные новости
Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в матче КХЛ Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
Интер Майами Интер Майами
2
2
2.70 3.70 2.27
Видео
Окончен
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
1
5
2.17 3.55 2.95
Видео
Окончен
Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн
ФК Монреаль ФК Монреаль
2
2
Видео
Окончен
Торонто Торонто
Коламбус Крю Коламбус Крю
0
2
3.55 3.90 1.85
Видео
Окончен
Орландо Сити Орландо Сити
Шарлотт Шарлотт
2
0
2.17 3.55 2.95
Видео
99 мин
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
1
1
2.08 3.70 3.05
Видео
99 мин
Нэшвилл Нэшвилл
Чикаго Файр Чикаго Файр
1
0
2.25 3.55 2.85
Видео
99 мин
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
Цинциннати Цинциннати
1
2
2.50 3.65 2.45
Видео
99 мин
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
4
1
2.49 3.55 2.50
Видео
54 мин
Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк
Даллас Даллас
2
0
1.75 3.80 4.10
Видео
19.09.24 в 05:30
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
2.08 4.15 3.05
Видео
19.09.24 в 05:30
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Остин Остин
1.48 4.30 5.80
Видео
19.09.24 в 05:30
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.38 5.20 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
18 Сентября
14:31 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» дал комментарий о состоянии Месси
14:24 · США. МЛС
Агуэро высказался о возможном возвращении Месси в Европу
17 Сентября
19:24 · США. МЛС
Футболки Месси и Суареса – самые продаваемые в МЛС
14:58 · Испания. Ла Лига
Гризманн может покинуть «Атлетико» слухи
16 Сентября
21:26 · США. МЛС
Месси попал в команду недели МЛС
19:59 · США. МЛС
Появилось видео с Миранчуком на тренировке в США видео
15 Сентября
11:01 · Испания. Ла Лига
Новый клуб претендует на Серхио Рамоса
09:00 · США. МЛС
Месси высказался после возвращения
08:17 · США. МЛС
Погоня за Роналду: Месси забил 840-й гол в карьере 4
07:34 · США. МЛС
«Атланта Юнайтед» с Миранчуком проиграла «Нэшвиллу»
07:30 · США. МЛС
Месси вернулся и решил: «Интер Майами» одержал победу в МЛС
14 Сентября
16:41 · США. МЛС
Месси возвращается
13:59 · США. МЛС
Рамос рассматривает вариант с трансфером в МЛС
13 Сентября
20:43 · США. МЛС
Месси готов вернуться на поле
12 Сентября
23:37 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Невозможно достичь уровня Месси» 5
09:57 · Россия. Премьер-лига
Илич высказался о Лионеле Месси
11 Сентября
21:43 · США. МЛС
Месси снова пропустил тренировку «Интер Майами»
10 Сентября
19:11 · США. МЛС
«Месси больше не хромает» – игрок «Интер Майами»
18:55 · США. МЛС
Худший за 16 лет: Стал известен рейтинг Месси в симуляторе EA Sports FC 25 4
12:26 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Месси отказал «Арсеналу»
12:07 · США. МЛС
Алексей Миранчук прокомментировал переход брата в «Сьон»
08:53 · США. МЛС
Луис Суарес сделал заявление после ухода из сборной Уругвая
09 Сентября
16:20 · США. МЛС
«Атланта Юнайтед» изначально хотела подписать Антона Миранчука
08 Сентября
22:33 · Испания. Ла Лига
Вальверде обратился к Суаресу, завершившему карьеру в сборной Уругвая
09:05 · США. МЛС
Мовсисян оценил выбор Алексея Миранчука
Все новости
Рекомендуем