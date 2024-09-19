Миранчук – с ценным голом, Месси – ни с чем: «Атланта Юнайтед» выдрала ничью у «Интер Майами»

Матча «Атланты Юнайтед» против «Интер Майами» многие ждали, так как это противостояние клубов Алексея Миранчука и Лионеля Месси. Но если первый появился в старте, то второй начинал игру в запасе.

Почему Херардо Мартино не выпустил Месси в основном составе? Ведь говорил же главный тренер «цапель», что Лео здоров и будет доступен на матч против «пятиполосных».

Наверняка дело в газоне. На «Мерседес-Бенц Стэдиум» синтетическое покрытие, поэтому зачем было рисковать лишний раз 37-летним ветераном? Вместе с Суаресом Месси смеялся на скамейке запасных.

В предыдущем матче «интеристов» – в ночь с субботы на воскресенье – Месси вышел в старте и дублем позволил своей команде одержать волевую победу над «Филадельфией Юнион». Ещё там забил Суарес.

В то же время «Атланта Юнайтед» потерпела домашнее поражение от «Нэшвилла». Алексей Миранчук провёл весь тот матч на поле и не обозначился результативными действиями.

В турнирной таблице Восточной конференции «Интер Майами» перед отчётным матчем лидировал с отрывом в десять очков от «Цинциннати», а «Атланта Юнайтед» шла одиннадцатой с отставанием в 31 балл.

В конце мая именно «Атланта Юнайтед» прервала десятиматчевую беспроигрышную серию «Интер Майами». Тогда «цапли» потерпели поражение дома со счётом 1:3 – и не спас их гол Месси.

Сейчас «пятиполосные» не настаивали на контроле мяча с первых минут – их вполне устраивала игра вторым номером. Моменты не посыпались как из рога изобилия, игра развивалась спокойно.

На четырнадцатой минуте Кремаски не удалось обострить с левого полуфланга, зато Грессель с другой стороны решил пробить в ближний угол, и Гузан отразил мяч на угловой.

Хозяева делали ставку на левый фланг, где орудовал Лобжанидзе. Навесил он на правый край вратарской, откуда Миранчук скидывал головой на Риоса, но того опередил Вейгандт.

Под конец получаса игры «цапли» расписались в чужих воротах. Негри сместился с левого фланга и разрезал оборону «Атланты» прекрасным разрезающим пасом. Руис реализовал рандеву с Гузаном как надо (0:1).

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Миранчук в оставшееся время первого тайма запомнился заблокированным ударом с подбора после углового плюс хорошей передачей на Леннона, чей прострел не привёл ни к чему опасному.

Прошло минут десять во втором тайме, прежде чем Роберт Тейлор с линии штрафной не попал в ворота. А если не забиваешь ты… В данном случае это спорное правило сработало.

Амадор подал с левого фланга, и Лобжанидзе пробил головой так, что Коллендер дал слабину и ошибся, не выловив тот мяч, который был ловить должен. Счёт сравнялся.

Впрочем, «цапли» оперативно вернули себе преимущество с разницей в один мяч. Маккарти сфолил против Кремаски – Кампана со штрафного забил в левый угол благодаря рикошету от того же Маккарти. 1:2.

Миранчук подавал на Москеру и Риоса, которые били без нужного результата (мимо или в голкипера). Прострел Москеры справа сулил майамцам проблемы, но не дотянулся до мяча Лобжанидзе.

Месси тогда уже играл – он появился на замену на 61-й минуте. Перед выходом Суареса на 80-й Лео разогнал атаку пасом на Негри, с чьей передачи пробил Альба. В дело вступил Гузан, отвёл угрозу на угловой.

Каким образом не забили вскоре Месси и Суарес? Кто-то один из них должен быть отличаться. Но удар Лео потащил Гузан, а добивание Луиса пришлось в защитника на ленточке.

Миранчук второй раз попробовал забить дистанционным ударом. Первая попытка у него не задалась (мимо), а вторая – обернулась голом. На 84-й минуте Алексей с правой стороны закинул мяч под дальнюю девятку.

Счёт 2:2 заставлял «Интер Майами» рваться вперёд, однако удар Месси был накрыт, не получалось у гостей вырвать победу. Её могли вырвать хозяева, но Лобжанидзе с рикошетом попал в правую штангу.

Матч завершался открытой игрой, типичной для МЛС. Накаты были то на одни ворота, то на другие. Редондо пальнул мимо створа с приличного расстояния. Лобжанидзе имел шансы, но не оформил дубль.

Также Миранчук не оформил дубль – в компенсированное время пробил рядом с правой штангой. Яркая концовка – и результативная ничья. Красивый последний гол на счету Алексея Миранчука.

Кирилл Иванцов