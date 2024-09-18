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США. МЛС

Тренер «Интер Майами» дал комментарий о состоянии Месси

18 Сентября 2024 • 14:31 Комментировать
Атланта Юнайтед
...
Интер Майами
1 2.70 X 3.95 2 2.35
Через 10 ч. 59 мин.

У «Интер Майами» впереди гостевые матчи МЛС против «Атланта Юнайтед» и «Нью-Йорк Сити». Рулевой команды Херардо Мартино высказался о состоянии Лионеля Месси.

«Лео в порядке. Он хорошо провёл первый матч после возвращения, но, очевидно, устал. Впервые за долгое время он провёл 90 минут, но всё было хорошо. Он поедет на обе ближайшие игры. Лео готов, но с учётом поездок мы будем оценивать его состояние каждый день.

Безусловно, когда Месси нет на поле, его всегда не хватает. Мы рады, что он вернулся, потому что заменить его индивидуально нельзя. Во время отсутствия мы старались делать это за счёт командных действий. Думаю, получалось довольно хорошо», - сказал Мартино журналистам.

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Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги

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