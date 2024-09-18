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США. МЛС

Агуэро высказался о возможном возвращении Месси в Европу

18 Сентября 2024 • 14:24 Комментировать

С лета 2023 года Лионель Месси выступает в МЛС за «Интер Майами». При этом в прессе иногда появляются слухи о возможном возвращении аргентинца в Европу, учитывая тот факт, что история Месси в родной «Барселоне» завершилась не самым красивым образом (клуб не смог предложить новый контракт из-за финансовых проблем).

Комментарий о возможном возвращении Месси в Европу дал его близкий друг – Серхио Агуэро.

«Я не думаю, что Месси нуждается в возвращении в Европу, поскольку он там играл и много раз выигрывал Лигу чемпионов. Лео заслужил право решать, где он хочет играть, и как долго», - цитирует Агуэро портал Goal.
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