Агуэро высказался о возможном возвращении Месси в Европу

С лета 2023 года Лионель Месси выступает в МЛС за «Интер Майами». При этом в прессе иногда появляются слухи о возможном возвращении аргентинца в Европу, учитывая тот факт, что история Месси в родной «Барселоне» завершилась не самым красивым образом (клуб не смог предложить новый контракт из-за финансовых проблем).

Комментарий о возможном возвращении Месси в Европу дал его близкий друг – Серхио Агуэро.