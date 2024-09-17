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США. МЛС

Футболки Месси и Суареса – самые продаваемые в МЛС

17 Сентября 2024 • 19:24 Комментировать

Футболки Лионеля Месси и Луиса Суареса являются наиболее продаваемыми в МЛС в нынешнем сезоне. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на ESPN. Месси располагается на первом месте – его футболки остаются самыми популярными среди болельщиков. А Суарес занимает вторую строчку.

Как известно, Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий контракт аргентинского футболиста с клубом МЛС рассчитан до конца 2025 года.

Ближайший матч «Интер Майами» проведёт в ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени. Соперником команды Херардо Мартино будет «Атланта Юнайтед».

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Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами ещё теги
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