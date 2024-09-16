Месси попал в команду недели МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси показал впечатляющую игру после возвращения на поле.

В воскресенье аргентинец, проводивший свой первый матч за два месяца, отметился дублем и результативной передачей в поединке против «Филадельфии Юнион» (3:1). Успехи 37-летней суперзвезды не остались незамеченными: Месси был включён в команду недели от МЛС по итогам тура. Также в символической сборной оказался и Луис Суарес, в активе которого забитый мяч и голевой пас.

Напомним, Лионель Месси не играл с июльского финала Кубка Америки из-за травмы.

19 сентября «Интер Майами» сыграет на выезде против «Атланты».