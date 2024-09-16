Алексей Миранчук в летнее трансферное окно сменил клубную прописку, перебравшись из итальянской «Аталанты» в «Атланта Юнайтед». Теперь российский полузащитник выступает в американской МЛС. Миранчук уже успел провести за новую команду три матча, но результативных действий с его стороны ещё не было.

Между тем, в социальных сетях появилось видео с тренировки Миранчука в «Атланта Юнайтед». Россиянин во время упражнения попил водички.

Стоит сказать, что в МЛС вместе с Алексеем Миранчуком выступает ряд звёздных футболистов, в том числе Лионель Месси и Луис Суарес.