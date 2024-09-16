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США. МЛС

Появилось видео с Миранчуком на тренировке в США видео

16 Сентября 2024 • 19:59 Комментировать

Алексей Миранчук в летнее трансферное окно сменил клубную прописку, перебравшись из итальянской «Аталанты» в «Атланта Юнайтед». Теперь российский полузащитник выступает в американской МЛС. Миранчук уже успел провести за новую команду три матча, но результативных действий с его стороны ещё не было.

Между тем, в социальных сетях появилось видео с тренировки Миранчука в «Атланта Юнайтед». Россиянин во время упражнения попил водички.

 

Стоит сказать, что в МЛС вместе с Алексеем Миранчуком выступает ряд звёздных футболистов, в том числе Лионель Месси и Луис Суарес. 

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Миранчук Атланта Юнайтед
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