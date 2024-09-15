Месси высказался после возвращения

В рамках регулярного сезона МЛС «Интер Майами» на домашнем стадионе принимал «Филадельфию». Хозяева одержали победу со счетом 3:1. Двумя голами в составе команды из Флориды отметился аргентинский форвард Лионель Месси.

«Я скучал по этим вечерам. Мы продолжаем объединяться для выполнения поставленных целей», - написал 37-летний футболист в своих социальных сетях.

Напомним, что Лионель вернулся на поле после повреждения, которое получил во время Кубка Америки.

В нынешнем сезоне МЛС аргентинец сыграл 13 поединков. Месси записал на свой счет 14 забитых мячей и десять голевых передач.