Погоня за Роналду: Месси забил 840-й гол в карьере

В рамках регулярного сезона МЛС «Интер Майами» на домашнем стадионе встречался с «Филадельфией». Подопечные Херардо Мартино одержали домашнюю победу со счетом 2:1.

В составе победителей двумя забитыми мячами отметился звездный аргентинский форвард Лионель Месси. Стоит отметить, что второй мяч в этой встрече стал для нападающего 840-м в игровой карьере.

Месси перешел в «Интер Майами» из французского «ПСЖ» летом прошлого года. 37-летний аргентинец заключил с американским клубом трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2025 года. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 30 миллионов евро.