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США. МЛС

«Атланта Юнайтед» с Миранчуком проиграла «Нэшвиллу»

15 Сентября 2024 • 07:34 Комментировать
Атланта Юнайтед
0:2
Нэшвилл

«Атланта Юнайтед», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, на своем поле принимала «Нэшвилл» в поединке регулярного чемпионата МЛС. Хозяева потерпели поражение со счетом 0:2. Миранчук провел весь поединок, но не смог отметиться голевым действием.

Протокол игры  
Атланта Юнайтед0:2Нэшвилл
  5'Мьюл Алекс (0:1)
  76'Мухтар Хани (0:2)
Гузан БрэдЛеннон БруксГрегерсен СтианУильямс Дэррик   55'   86' (Абрам Луис (   86' ) Амадор Педру   90' (Кобб Ноа (   90' ) Форчун Аджани   71' (Маккарти Дэкс (   71' ) Слиш Бартош   71' (Муюмба Тристан (   71' ) Лобжанидзе СабаМиранчук АлексейСилва Алешандре   37' (Москера Эдвин (   37' ) Риос Даниэль   71' (Тьяре Джамал (   71' )
Запасные: Вулфф ТайлерБреннан ЛюкКоэн Джош
Уиллис ДжоМур ШакЦиммерман УокерМахер ДжекЛовитц ДэниелАнунга БрайанГодой Анибал   90' (Бауэр Джош (   90' ) Мьюл АлексМухтар Хани   56' Банбери Тил   77' (Аджаго Форстер (   77' ) Сарридж Сэм   45'   90' (Йервуд Дрю (   90' )
Запасные: Коллман БрентСейдич АмарГейнс ДжулианПаникко ЭллиотПерес ХонатанДэвис Шон II
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