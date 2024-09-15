«Атланта Юнайтед» с Миранчуком проиграла «Нэшвиллу»

«Атланта Юнайтед», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, на своем поле принимала «Нэшвилл» в поединке регулярного чемпионата МЛС. Хозяева потерпели поражение со счетом 0:2. Миранчук провел весь поединок, но не смог отметиться голевым действием.
Протокол игры
|5'Мьюл Алекс (0:1)
|76'Мухтар Хани (0:2)
Гузан Брэд•Леннон Брукс•Грегерсен Стиан•Уильямс Дэррик 55' 86' (Абрам Луис ( 86' ) •Амадор Педру 90' (Кобб Ноа ( 90' ) •Форчун Аджани 71' (Маккарти Дэкс ( 71' ) •Слиш Бартош 71' (Муюмба Тристан ( 71' ) •Лобжанидзе Саба•Миранчук Алексей•Силва Алешандре 37' (Москера Эдвин ( 37' ) •Риос Даниэль 71' (Тьяре Джамал ( 71' )
Запасные: Вулфф Тайлер•Бреннан Люк•Коэн Джош
Уиллис Джо•Мур Шак•Циммерман Уокер•Махер Джек•Ловитц Дэниел•Анунга Брайан•Годой Анибал 90' (Бауэр Джош ( 90' ) •Мьюл Алекс•Мухтар Хани 56' •Банбери Тил 77' (Аджаго Форстер ( 77' ) •Сарридж Сэм 45' 90' (Йервуд Дрю ( 90' )
Сегодня. Стадион "Мерседес-Бенц Стэдиум "
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