«Атланта Юнайтед» с Миранчуком проиграла «Нэшвиллу»

«Атланта Юнайтед», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, на своем поле принимала «Нэшвилл» в поединке регулярного чемпионата МЛС. Хозяева потерпели поражение со счетом 0:2. Миранчук провел весь поединок, но не смог отметиться голевым действием.