Месси вернулся и решил: «Интер Майами» одержал победу в МЛС

В матче регулярного сезона МЛС «Интер Майами» на своем поле принимал «Филадельфию». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей двумя забитым мячами отметился аргентинский форвард Лионель Месси, который не принимал участия в последних матчах из-за травмы. Еще один мяч в составе «Интера» забил Луис Суарес.