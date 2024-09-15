Месси вернулся и решил: «Интер Майами» одержал победу в МЛС

В матче регулярного сезона МЛС «Интер Майами» на своем поле принимал «Филадельфию». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
В составе победителей двумя забитым мячами отметился аргентинский форвард Лионель Месси, который не принимал участия в последних матчах из-за травмы. Еще один мяч в составе «Интера» забил Луис Суарес.
Протокол игры
|2'Уре Микаэль (0:1)
|(1:1) Месси Лионель26'
|(2:1) Месси Лионель30'
|(3:1) Суарес Луис90'
Коллендер Дрейк•Вейгандт Марсело•Авилес Томас 32' •Мартинес Эктор II 15' (Аллен Ноа ( 15' •Фрэй Ян 90' ) •Альба Жорди•Грессель Юлиан 81' (Кремаски Бенха ( 81' ) •Бускетс Серхио 90' •Редондо Федерико 90' (Руис Давид ( 90' ) •Месси Лионель 87' •Суарес Луис 75' •Гомес Диего 81' (Брайт Янник ( 81' )
Рик Эндрю•Харриэль Натан 88' (Мбезо Оливье ( 88' ) •Глеснес Якоб•Эллиотт Джек 56' •Вагнер Кай•Флэк Леон 82' (Жан-Жак Данле ( 82' ) •Салливан Куинн 72' 88' (Рафанелло Жереми ( 88' ) •Макглинн Джек 63' (Адениран Сэмюэл ( 63' ) •Газдаг Даниэль•Барибо Тай•Уре Микаэль 63' (Бедойя Алехандро ( 63' )
Запасные: Cavan Sullivan•Донован Крис•Буэно Хесус•Семмле Оливер
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