Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Месси возвращается

14 Сентября 2024 • 16:41 Комментировать
Интер Майами
...
Филадельфия Юнион
1 1.45 X 5.00 2 6.30
Через 8 ч. 59 мин.

«Интер Майами» подтвердил, что Лионель Месси вернётся на поле в ближайшем матче МЛС против «Филадельфии». Пресс-служба клуба опубликовала видео, на котором маленькая болельщица со слезами на глазах высказывается о Месси.

«Я хочу увидеть Месси. Я его фанатка, и я хочу его увидеть», - сказала девочка.

«Больше не плачь. Величайший игрок всех времён вернётся завтра», - говорится в подписи «Интер Майами» к видео.

Стоит сказать, что Лионель Месси не играл два месяца. В последний раз звёздный форвард выходил на поле в финале Кубка Америки против Колумбии. Тогда аргентинца пришлось менять из-за травмы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами

Новости по матчу

Сегодня, 14 Сентября
16:41
Месси возвращается
11:19
Проверенный прогноз и ставка на точный счёт матча Интер Майами – Филадельфия Юнион МЛС – 15 сентября 2024
13 Сентября
20:43
Месси готов вернуться на поле
09:27
Надёжная ставка и прогноз на матч Интер Майами – Филадельфия Юнион МЛС – 15 сентября 2024
12 Сентября
23:37
Ямаль: «Невозможно достичь уровня Месси» 4
11 Сентября
21:43
Месси снова пропустил тренировку «Интер Майами»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИНТЕР МАЙАМИ ФИЛАДЕЛЬФИЯ ЮНИОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хавбек «Спартака» перешёл в европейский клуб «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели Суперкомпьютер вычислил главного фаворита Лиги чемпионов – это не «Реал» ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке»
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб «Реал» обманул с ценой Беллингема
Спортивные новости
«Российская действительность может освежить его». Канарейкин – о поведении Гру Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на обвинения Дрозда в употреблении допинга Туменов поделился ожиданиями от боя между Шевченко и Грассо Туменов назвал фаворита в бою между О'Мэлли и Двалишвили Канарейкин назвал команду-сенсацию на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.09.24 в 02:30
Торонто Торонто
Остин Остин
1.98 3.55 3.45
Видео
15.09.24 в 02:30
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
2.55 3.40 2.55
Видео
15.09.24 в 02:30
ФК Монреаль ФК Монреаль
Шарлотт Шарлотт
2.85 3.35 2.34
Видео
15.09.24 в 02:30
Цинциннати Цинциннати
Коламбус Крю Коламбус Крю
2.46 3.55 2.55
Видео
15.09.24 в 02:30
Орландо Сити Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн
Видео
15.09.24 в 02:30
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
Нэшвилл Нэшвилл
1.81 3.65 3.90
Видео
15.09.24 в 02:30
Интер Майами Интер Майами
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
1.64 4.00 4.50
Видео
15.09.24 в 03:30
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк
2.03 3.75 3.15
Видео
15.09.24 в 03:30
Чикаго Файр Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
2.70 3.45 2.37
Видео
15.09.24 в 03:30
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
2.00 3.85 3.40
Видео
15.09.24 в 04:30
Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
2.07 3.70 3.05
Видео
15.09.24 в 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
2.65 3.75 2.45
Видео
15.09.24 в 05:30
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.42 4.80 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Сентября
16:41 · США. МЛС
Месси возвращается
13:59 · США. МЛС
Рамос рассматривает вариант с трансфером в МЛС
13 Сентября
20:43 · США. МЛС
Месси готов вернуться на поле
12 Сентября
23:37 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Невозможно достичь уровня Месси» 4
09:57 · Россия. Премьер-лига
Илич высказался о Лионеле Месси
11 Сентября
21:43 · США. МЛС
Месси снова пропустил тренировку «Интер Майами»
10 Сентября
19:11 · США. МЛС
«Месси больше не хромает» – игрок «Интер Майами»
18:55 · США. МЛС
Худший за 16 лет: Стал известен рейтинг Месси в симуляторе EA Sports FC 25 4
12:26 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Месси отказал «Арсеналу»
12:07 · США. МЛС
Алексей Миранчук прокомментировал переход брата в «Сьон»
08:53 · США. МЛС
Луис Суарес сделал заявление после ухода из сборной Уругвая
09 Сентября
16:20 · США. МЛС
«Атланта Юнайтед» изначально хотела подписать Антона Миранчука
08 Сентября
22:33 · Испания. Ла Лига
Вальверде обратился к Суаресу, завершившему карьеру в сборной Уругвая
09:05 · США. МЛС
Мовсисян оценил выбор Алексея Миранчука
06 Сентября
17:21 · США. МЛС
Суарес может остаться с Месси в «Интер Майами», продлив контракт
14:33 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нацелился на форварда из МЛС слухи
05 Сентября
14:50 · Испания. Ла Лига
Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч» 2
04 Сентября
23:14 · США. МЛС
Скалони объяснил решение не вызывать Месси на сентябрьские матчи сборной Аргентины
22:17 · Испания. Ла Лига
Впервые за 21 год Месси и Роналду нет в расширенном списке на «Золотой мяч» 5 официально
21:27 · Германия. Бундеслига
Ройс объяснил, почему не остался в Германии
18:28 · США. МЛС
Из «Атланта Юнайтед» уволили функционера, который привёз Миранчука в клуб 1
16:40 · США. МЛС
Карпин – о Миранчуке и МЛС: «Шаг назад он не сделал»
09:22 · США. МЛС
Неймар прокомментировал решение Луиса Суареса 2
03 Сентября
23:15 · США. МЛС
Месси адресовал тёплый пост Луису Суаресу
20:50 · Англия. Премьер-лига
Стюарт Армстронг сменил АПЛ на МЛС официально
Все новости
Рекомендуем