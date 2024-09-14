Месси возвращается

«Интер Майами» подтвердил, что Лионель Месси вернётся на поле в ближайшем матче МЛС против «Филадельфии». Пресс-служба клуба опубликовала видео, на котором маленькая болельщица со слезами на глазах высказывается о Месси.

«Я хочу увидеть Месси. Я его фанатка, и я хочу его увидеть», - сказала девочка.

«Больше не плачь. Величайший игрок всех времён вернётся завтра», - говорится в подписи «Интер Майами» к видео.

Стоит сказать, что Лионель Месси не играл два месяца. В последний раз звёздный форвард выходил на поле в финале Кубка Америки против Колумбии. Тогда аргентинца пришлось менять из-за травмы.