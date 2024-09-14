Рамос рассматривает вариант с трансфером в МЛС

Бывший центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос продолжает искать себе новый клуб. Напомним, недавно у футболиста сорвался трансфер в бразильский «Ботафого».

По информации от Goal, Рамос в ближайшее время может перебраться в МЛС. Центральный защитник изучает варианты, но имена заинтересованных в испанце клубов пока не сообщаются.

Ранее также сообщалось, что Рамос может перебраться в чемпионат Мексики. Последним клубом Серхио была «Севилья», за которую центральный защитник выступал в прошлом сезоне. Этим летом опытный Серхио стал свободным агентом.