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США. МЛС

Месси готов вернуться на поле

13 Сентября 2024 • 20:43 Комментировать
Интер Майами
...
Филадельфия Юнион
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15.09 02:30

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о состоянии нападающего команды Лионеля Месси.

Напомним, аргентинский футболист не играл из-за травмы с середины июля.

— С Лео уже все хорошо, вчера он начал тренироваться. Он готовился к предстоящему матчу. Мы очень рады, ведь нам снова доступен лучший футболист мира, — цитирует тренера ESPN.

В текущем сезоне 37-летний Месси принял участие в 12 матчах МЛС, в которых забил 12 голов и отдал девять голевых передач.

Ближайший свой матч «Интер Майами» проведет 15 сентября против «Филадельфии Юнион». Начало поединка запланировано на 02:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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