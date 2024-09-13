Месси готов вернуться на поле

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о состоянии нападающего команды Лионеля Месси.

Напомним, аргентинский футболист не играл из-за травмы с середины июля.

— С Лео уже все хорошо, вчера он начал тренироваться. Он готовился к предстоящему матчу. Мы очень рады, ведь нам снова доступен лучший футболист мира, — цитирует тренера ESPN.

В текущем сезоне 37-летний Месси принял участие в 12 матчах МЛС, в которых забил 12 голов и отдал девять голевых передач.

Ближайший свой матч «Интер Майами» проведет 15 сентября против «Филадельфии Юнион». Начало поединка запланировано на 02:30 по московскому времени.