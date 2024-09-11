Месси снова пропустил тренировку «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отсутствовал на тренировке команды.

Аргентинец был близок к возвращению в строй после травмы, полученной в июле, и уже приступил к командным занятиям, однако в среду вновь пропустил тренировку. Впрочем, как сообщает журналист Гастон Эдуль, отсутствие 37-летнего игрока никак не связано с прежней травмой – дело в незначительной проблеме со здоровьем. Звёздный форвард вернётся на поле в одном из двух ближайших матчей, как и планировалось.

Последний на текущий момент матч Лионеля Месси датирован 15 июля – тогда сборная Аргентины обыграла Колумбию в финале Кубка Америки.

15 сентября «Интер Майами» сыграет против «Филадельфии Юнион».