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США. МЛС

Месси снова пропустил тренировку «Интер Майами»

11 Сентября 2024 • 21:43 Комментировать
Интер Майами
...
Филадельфия Юнион
15.09 02:30

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отсутствовал на тренировке команды.

Аргентинец был близок к возвращению в строй после травмы, полученной в июле, и уже приступил к командным занятиям, однако в среду вновь пропустил тренировку. Впрочем, как сообщает журналист Гастон Эдуль, отсутствие 37-летнего игрока никак не связано с прежней травмой – дело в незначительной проблеме со здоровьем. Звёздный форвард вернётся на поле в одном из двух ближайших матчей, как и планировалось.

Последний на текущий момент матч Лионеля Месси датирован 15 июля – тогда сборная Аргентины обыграла Колумбию в финале Кубка Америки.

15 сентября «Интер Майами» сыграет против «Филадельфии Юнион».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами

Новости по матчу

Сегодня, 11 Сентября
21:43
Месси снова пропустил тренировку «Интер Майами»
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