«Месси больше не хромает» – игрок «Интер Майами»

Футболист «Интер Майами» Юлиан Грессель высказался о состоянии нападающего Лионеля Месси. Как известно, аргентинец долгое время провёл в лазарете из-за травмы, полученной в финале Кубка Америки.

«Он больше не хромает. Я ожидаю, что он будет в составе на следующий матч. Думаю, это реалистично. Сейчас он немного ограничивает себя, за его состоянием следят. Но он занимался в общей группе, и это хорошо. Приятно снова увидеть Месси на поле», - сказал Грессель в подкасте Player/Manager.

Ближайший матч лиги МЛС «Интер Майами» проведёт в ночь с субботы на воскресенье – против «Филадельфии».