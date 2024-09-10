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США. МЛС

«Месси больше не хромает» – игрок «Интер Майами»

10 Сентября 2024 • 19:11 Комментировать

Футболист «Интер Майами» Юлиан Грессель высказался о состоянии нападающего Лионеля Месси. Как известно, аргентинец долгое время провёл в лазарете из-за травмы, полученной в финале Кубка Америки.

«Он больше не хромает. Я ожидаю, что он будет в составе на следующий матч. Думаю, это реалистично. Сейчас он немного ограничивает себя, за его состоянием следят. Но он занимался в общей группе, и это хорошо. Приятно снова увидеть Месси на поле», - сказал Грессель в подкасте Player/Manager.

Ближайший матч лиги МЛС «Интер Майами» проведёт в ночь с субботы на воскресенье – против «Филадельфии».   

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Лионель Месси Интер Майами Юлиан Грессель ещё теги
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