Худший за 16 лет: Стал известен рейтинг Месси в симуляторе EA Sports FC 25

Любители симуляторов с большим нетерпением ожидают выхода новой видеоигры – EA Sports FC 25. Компания Electronic Arts выпустит игру уже в сентябре. Фанаты звёздного Лионеля Месси вряд ли обрадовались информации о том, какой рейтинг будет у аргентинского форварда. Месси получил от создателей игры рейтинг 88.

Впервые с 2008 года рейтинг Лео Месси в этой линейке симуляторов опустился ниже 90. Многие звёзды, в том числе Мохамед Салах и Гарри Кейн, имеют более высокий рейтинг в видеоигре по сравнению с Месси.

Лионель Месси уже больше года выступает в МЛС за «Интер Майами». Действующий контракт игрока рассчитан до середины 2025 года.