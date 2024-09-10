Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о самом величайшем спортсмене в истории.

— Мне кажется, что величайшим является Майкл Джоржан. Я посмотрел сериал «Последний танец» и узнал много нового о нем, — приводит слова Месси SPORF.

На данный момент 37-летний Месси выступает в американской МЛС за клуб «Интер Майами». В 2024 году звездный футболист принял участие в 12 матчах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Действующий контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 млн евро.