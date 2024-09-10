Алексей Миранчук прокомментировал переход брата в «Сьон»

Хавбек американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук прокомментировал переход брата Антона в швейцарский клуб «Сьон».

«Счастлив за тебя, близнец! Наслаждайся своим новым приключением. Люблю тебя!» - написал 28-летний полузащитник в социальных сетях.

Антон Миранчук присоединился к «Сьону» на правах свободного агента. Россиянин заключил со швейцарским клубом двухлетнее трудовое соглашение. За новую команду он будет выступать под десятым номером.

Предыдущим клубом Миранчука был московский «Локомотив», который он покинул по истечении срока трудового соглашения.