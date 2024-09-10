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США. МЛС

Луис Суарес сделал заявление после ухода из сборной Уругвая

10 Сентября 2024 • 08:53 Комментировать

Форвард американского клуба «Интер Майами» Луис Суарес опубликовал пост в социальных сетях после ухода из сборной Уругвая.

«Хочу поблагодарить всех за прекрасный момент, который я пережил несколько дней назад. Я рад, что мои близкие были рядом. Это было идеальное прощание со сборной. Большая благодарность всему уругвайскому народу за любовь ко мне. Я больше не играю за эту команду, но навсегда останусь ее болельщиком», - оставил сообщение Суарес в соцсети.

Луис выступал за сборную Уругвая с 2007 года. За национальную команду форвард сыграл 143 поединка, забил 69 мячей и отдал 39 ассистов.

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Луис Суарес Сборная Уругвая
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