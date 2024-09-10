Луис Суарес сделал заявление после ухода из сборной Уругвая

«Хочу поблагодарить всех за прекрасный момент, который я пережил несколько дней назад. Я рад, что мои близкие были рядом. Это было идеальное прощание со сборной. Большая благодарность всему уругвайскому народу за любовь ко мне. Я больше не играю за эту команду, но навсегда останусь ее болельщиком», - оставил сообщение Суарес в соцсети.