Луис Суарес сделал заявление после ухода из сборной Уругвая

Форвард американского клуба «Интер Майами» Луис Суарес опубликовал пост в социальных сетях после ухода из сборной Уругвая.
«Хочу поблагодарить всех за прекрасный момент, который я пережил несколько дней назад. Я рад, что мои близкие были рядом. Это было идеальное прощание со сборной. Большая благодарность всему уругвайскому народу за любовь ко мне. Я больше не играю за эту команду, но навсегда останусь ее болельщиком», - оставил сообщение Суарес в соцсети.
Луис выступал за сборную Уругвая с 2007 года. За национальную команду форвард сыграл 143 поединка, забил 69 мячей и отдал 39 ассистов.
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