«Атланта Юнайтед» изначально хотела подписать Антона Миранчука

Бывший полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук мог оказаться в «Атланта Юнайтед». Об этом рассказал бывший директор академии «железнодорожников» Владимир Кузьмичёв.

По словам специалиста, американский клуб изначально рассматривал трансфер Антона Миранчука, но в сделку вмешалась политика.

«Американцы посчитали, что напрямую из России в этой ситуации они не готовы пригласить игрока. А с тем же Алексеем, с учетом того, что он долгое время играл в Европе, они спокойно пошли на эту сделку», — цитирует Кузьмичёва Metaratings.

Стоит сказать, что по итогу Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон», а «Атланта Юнайтед» выкупила у «Аталанты» Алексея Миранчука.