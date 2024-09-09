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США. МЛС

«Атланта Юнайтед» изначально хотела подписать Антона Миранчука

09 Сентября 2024 • 16:20 Комментировать
Атланта Юнайтед
...
Нэшвилл
15.09 02:30

Бывший полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук мог оказаться в «Атланта Юнайтед». Об этом рассказал бывший директор академии «железнодорожников» Владимир Кузьмичёв.

По словам специалиста, американский клуб изначально рассматривал трансфер Антона Миранчука, но в сделку вмешалась политика.

«Американцы посчитали, что напрямую из России в этой ситуации они не готовы пригласить игрока. А с тем же Алексеем, с учетом того, что он долгое время играл в Европе, они спокойно пошли на эту сделку», — цитирует Кузьмичёва Metaratings.

Стоит сказать, что по итогу Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон», а «Атланта Юнайтед» выкупила у «Аталанты» Алексея Миранчука.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Кузьмичёв Алексей Миранчук Антон Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги

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АТЛАНТА ЮНАЙТЕД НЭШВИЛЛ
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