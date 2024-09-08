Мовсисян оценил выбор Алексея Миранчука

Экс-нападающий сборной Армении Юра Мовсисян поделился мнением о решении российского полузащитника Алексея Миранчука переехать в МЛС. Хавбек минувшим летом трудоустроился в американский клуб «Атланта Юнайтед».
«Атланта» считает, что Миранчук должен быть самым дорогим их трансфером. Это вполне заслуженно. Я уверен, что у него все получится и сможет себя проявить в «Атланте», - передает слова Мовсисяна Metaratings.ru.
Миранчук перешел в «Атланту Юнайтед» в конце июля. 28-летний российский полузащитник подписал с клубом контракт до конца 2027 года. За его трансфер «Атланта» заплатила итальянской «Аталанте» 12 миллионов евро.
Бан пользователя