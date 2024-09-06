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США. МЛС

Суарес может остаться с Месси в «Интер Майами», продлив контракт

06 Сентября 2024 • 17:21 Комментировать

Нападающий Луис Суарес недавно заявил о скором уходе из национальной сборной Уругвая. При этом завершать карьеру полностью звёздный футболист, судя по всему, пока что не думает.

Действующий контракт Суареса с «Интер Майами» рассчитан до конца 2024 года. Как сообщает Miami Herald, 37-летний бомбардир может продлить контракт с клубом МЛС ещё на один сезон – до конца 2025 года.

Всего за «Интер Майами» Луис Суарес провёл в различных соревнованиях 27 официальных матчах. В них статусный уругвайский бомбардир записал на свой счёт двадцать голов и восемь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами ещё теги
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