Скалони объяснил решение не вызывать Месси на сентябрьские матчи сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о состоянии Лионеля Месси.

Звёздный футболист «Интер Майами» не сыграл ни одного матча после победного для аргентинцев финала Кубка Америки, прошедшего в июле. 37-летний игрок не поможет «альбиселесте» и в ближайших поединках отбора на ЧМ-2026 против сборных Чили и Колумбии, которые пройдут 6 и 10 сентября соответственно.

«Я говорил с Месси, спрашивал о его состоянии, но он ещё не тренировался, поэтому было слишком рано его вызывать. Он сказал, что уже идёт на поправку, и его возвращение – вопрос скорого времени. Вызов Лео на следующий сбор будет зависеть от того, сыграет ли он в предстоящих матчах своего клуба», – цитирует Inter Miami News Hub Скалони.