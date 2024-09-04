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США. МЛС

Из «Атланта Юнайтед» уволили функционера, который привёз Миранчука в клуб

04 Сентября 2024 • 18:28 Комментировать

«Атланта Юнайтед» покинул экс-вице-президент клуба Карлос Боканегра. Новостью делится телеграм-канал «Ино-Карп» со ссылкой на AJC.

Это увольнение можно было бы не заметить, но именно Боканегра минувшим летом летал в Италию договариваться с «Аталантой» о сумме трансфера Алексея Миранчука. А также сопровождал новичка «Атланта Юнайтед» на всех этапах сделки.

28-летний россиянин провёл за новый клуб из МЛС уже два матча. В них футболист не отличился голевыми действиями. Контракт Миранчука с американским клубом рассчитан до конца 2027 календарного года. Четыре последних года карьеры Алексей провёл в «Аталанте».

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