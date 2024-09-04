Карпин – о Миранчуке и МЛС: «Шаг назад он не сделал»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о летней смене лиги Алексеем Миранчуком. Российский полузащитник сменил «Аталанту» на американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Нет шага назад, если он будет там играть. MЛС — конкурентоспособный чемпионат. Если будет играть, то пойдет только на пользу», - делится Карпин для телеканала «Матч ТВ».

Ранее на протяжении четырёх последних лет Миранчук выступал в Италии за «Атланту», в клубе из Бергамо он стал обладателем Кубка Лиги Европы УЕФА по итогу прошлого футбольного сезона. Сейчас воспитаннику столичного «Локомотива» 28 лет.