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США. МЛС

Неймар прокомментировал решение Луиса Суареса

04 Сентября 2024 • 09:22 Комментировать

Бразильский форвард Неймар, выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, прокомментировал решение нападающего Луиса Суареса завершить карьеру в сборной Уругвая.

«Суарес навсегда. Ты вписал свое имя в историю уругвайского футбола. Ты большой молодец», - написал Неймар в социальных сетях.

Суарес выступал за сборную Уругвая с 2007 года. Звездный нападающий провел в составе национальной команды 142 встречи и забил 69 мячей. Луис является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая.

Напомним, что на клубном уровне опытный нападающий играет за американский клуб «Интер Майами».

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Луис Суарес Сборная Уругвая Неймар ещё теги
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