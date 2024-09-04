Неймар прокомментировал решение Луиса Суареса

Бразильский форвард Неймар, выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, прокомментировал решение нападающего Луиса Суареса завершить карьеру в сборной Уругвая.

«Суарес навсегда. Ты вписал свое имя в историю уругвайского футбола. Ты большой молодец», - написал Неймар в социальных сетях.

Суарес выступал за сборную Уругвая с 2007 года. Звездный нападающий провел в составе национальной команды 142 встречи и забил 69 мячей. Луис является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая.

Напомним, что на клубном уровне опытный нападающий играет за американский клуб «Интер Майами».